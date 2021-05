Trovato un cadavere lungo il torrente Nure a Fossadello

AGGIORNAMENTO***

CAORSO - Lungo il torrente Nure a Fossadello è stato ritrovato un cadavere, sul posto i carabinieri di Monticelli in attesa della medicina legale e dei vigili del fuoco per il recupero. Sul posto anche il sindaco di Monticelli Gimmi Distante e il comandante della compagnia carabinieri di Fiorenzuola maggiore Biagio Bertoldi.

MONTICELLI D'ONGINA - Ricerche di una 65enne di Monticelli in corso in località Fossadello di Caorso. In base a quanto è stato possibile apprendere la donna, ieri, si sarebbe persa in auto in località Boschi Celati dopo avere effettuato una deviazione legata ai lavori di riasfaltatura in corso sulla Padana Inferiore. Avrebbe telefonato spiegando di essersi persa, ma non ha più fatto ritorno. Sul posto varie squadre di Protezione civile in particolare da Caorso e Monticelli. Sul posto anche i carabinieri. L'auto della donna è stata ritrovata con a bordo il cane e poco distante la borsa.

