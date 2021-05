Adesso il sogno della piazza diventa realtà

SCANDOLARA RAVARA - Sono state avviate, con un po’ di ritardo rispetto alle previsioni iniziali, le opere di riqualificazione e messa in sicurezza, con abbattimento delle barriere architettoniche, di piazza Italia a Scandolara Ravara. Tutta l’area antistante la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta è stata recintata dall’impresa esecutrice dei lavori, la Fratelli Aroldi di Casalmaggiore, che ha iniziato i primi sbancamenti del terreno.

L’assetto attuale della piazza non sarà stravolto, «ma cerchiamo di rendere più fruibile questo spazio centrale del paese», spiega il sindaco Roberto Oliva. Uno spazio nel quale si trovano le attività più importanti della vita comunitaria, cioè la chiesa, il municipio, le scuole, l’ufficio postale, l’ambulatorio, il mercato settimanale e dove si vorrebbero organizzare sagre e manifestazioni quando l’emergenza sanitaria sarà superata.

In particolare è previsto l’ampliamento dello spazio davanti all’edificio sacro, con il conseguente spostamento in quest’area del mercato settimanale, ora sacrificato davanti al municipio con l’obbligo di chiusura di via XXV Aprile. «La riqualificazione — ha spiegato l’architetto cremonese Giovanni Salomoni, che ha progettato la riqualificazione della piazza — crea uno spazio polivalente allestito con una pavimentazione lapidea di pregio, dall’aspetto semplice e funzionale. Vengono inoltre abbattute le barriere architettoniche di marciapiedi e dislivelli, portando tutto sullo stesso piano. Si migliora così la fruibilità degli spazi, ora poco flessibili, aumentando anche i parcheggi e razionalizzando la circolazione dei veicoli». Il progetto è stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale e lo scorso anno presentato pubblicamente alla cittadinanza.

Il progettista ha optato per la conservazione delle alberature esistenti e per la creazione di un angolo verde attrezzato dove potersi sedere all’ombra di alberi da fiore. Il sindaco auspica che il nuovo assetto restituisca alla comunità scandolarese spazi che possano favorire la socialità più di quanto non accada ora. L’importo complessivo dei lavori è di 67.147,41 euro.

L’intervento si affianca alla recentissima inaugurazione della casetta dell’acqua Fonte Villa Scandolariae, posta tra il campanile dell’edificio sacro e l’edificio scolastico, realizzata da Padania Acque e presentata alla presenza dei bambini della scuola dell’infanzia e di alcune classi della primaria. Un nuovo servizio che può sicuramente favorire la socialità.

Il progetto della «nuova piazza» è stato realizzato con il contributo della Regione Lombardia assegnato sulla base della legge regionale del 4 maggio 2020, numero 9, relativa agli interventi per la ripresa economica. Quanto alla tempistica, il cartello dei lavori indicava inizialmente l’inizio lavori per il 20 ottobre e la conclusione per il 28 dicembre dello scorso anno. Si presume, pertanto, che in un paio di mesi l’intervento sarà completato.

Il responsabile unico del procedimento è Matteo Carrara, mentre il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza è Salomoni.