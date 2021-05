Monticelli, dall’inseguimento si scopre un giro molto sospetto

MONTICELLI D'ONGINA - Prima l’inseguimento lungo le strade della Bassa Piacentina, poi la scoperta di un giro di intestazioni d’auto fittizie da Nord a Sud Italia. Gli agenti della Polizia dell’Unione della Bassa Piacentina hanno scoperchiato un ‘vaso di Pandora’ che potrebbe portare ad ulteriori sviluppi investigativi, ma nel frattempo hanno già denunciato a piede libero due persone: una 22enne di nazionalità rumena residente a Como (ma che risulta irreperibile) ed un 39enne pregiudicato di Vibo Valentia. La prima nonostante la giovane età risultava proprietaria di ben 96 veicoli, oltre che di un’azienda con falsa sede presso l’abitazione di una famiglia estranea alla vicenda. Il secondo, non fermandosi all’alt degli agenti, ha innescato l’indagine.

L'ALT E LA FUGA

Tutto parte qualche giorno fa proprio da un posto di blocco lungo le strade al confine fra Castelvetro e Monticelli: il 39enne era al volante di una Ford Focus e, nonostante la paletta abbassata dalla Polizia, ha accelerato nel tentativo di seminare le forze dell’ordine. Da lì è partito un inseguimento, fra località La Villa e località La Secca: alta velocità, manovre pericolose con invasione della corsia opposta da parte della Ford, nessuna intenzione di fermarsi. All’altezza dell’area industriale fatiscente di via San Pietro in Corte Secca, più volta finita al centro delle cronache per episodi di microcriminalità e in particolare spaccio di droga, il fuggiasco ha infine tentato di fregare gli agenti imboccando una strada sterrata che costeggia il campo. Ma gli è andata male, perché la Polizia non ha mollato la presa. Sentendosi braccato, alla fine il 39enne ha abbandonato la vettura ed è fuggito a piedi verso l’autostrada.

LA PRESTANOME

A bordo del veicolo gli uomini della Polizia hanno trovato un certificato di proprietà intestato proprio al 39enne, ma dai successivi accertamenti è emerso che si trattava di un atto del tutto falso. La vettura, infatti, risultava di proprietà della giovane di nazionalità rumena. E tentando di risalire alla donna, ecco la sorpresa nella sorpresa: alla 22enne, nullafacente, risultavano intestati ben 96 veicoli di cui 53 circolanti. Inoltre la straniera è titolare di una ditta di compravendita veicoli del tutto inesistente, che non ha mai dichiarato ricavi, con sede legale a Verano Brianza in provincia di Monza e Brianza, presso l’abitazione di una famiglia che è risultata del tutto all’oscuro dei fatti: i lombardi non sapevano né dell’esistenza di una ditta né di ospitarla a casa in modo fittizio. Nell’indagine è stata coinvolta anche l’Agenzia delle entrate e i veicoli con falsa intestazione sono stati cancellati dal Pra (Pubblico registro automobilistico). La giovane rumena, però, non è ancora stata rintracciata.

LE ACCUSE

Diversi i capi di imputazione di cui i due dovranno rispondere, fra gli altri ci sono falso ideologico in atto pubblico, induzione in errore del pubblico ufficiale, truffa aggravata ai danni dello Stato e reato continuato. La Ford Focus è stata naturalmente posta sotto sequestro. Resta da capire per quale motivo il 39enne calabrese si trovasse nella Bassa Piacentina e soprattutto perché abbia preferito scappare anziché fermarsi all’alt della Polizia. Cosa che fra l’altro non gli è comunque servita per non essere identificato, visto che a bordo del mezzo è rimasto il certificato di proprietà falsificato con indicate le sue generalità.

i precedenti in zona

Non è la prima volta che località La Secca diventa teatro di inseguimenti fra forze dell’ordine e trasgressori della legge. Circa un anno fa proprio un’auto della Polizia dell’Unione era anche stata speronata, gli spacciatori in fuga erano poi riusciti a scappare scavalcando i guardrail autostradali dall’A21. Fulcro delle attività di microcriminalità è spesso proprio l’area che ospita i magazzini incompiuti: da tempo al centro di un vasto giro di spaccio con clienti in arrivo anche dal Cremonese, è stata recentemente messa all’asta dopo il fallimento della società proprietaria.