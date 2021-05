Reportage di Paolo Del Debbio in città ai tempi del Covid

CREMONA - Paolo Del Debbio, conduttore della trasmissione televisiva Dritto e Rovescio di Rete 4, è arrivato a Cremona con la sua troupe; il giornalista ha attraversato i banchi del mercato e poi ha parlato con i ristoratori cremonesi sotto i portici di via Platina, presso l'osteria Pane e Salame, con il patron del ristorante Antonio Statella e con Lina Grazioli dell'associazione Arpe.

Il tour in città di Del Debbio è proseguito nella bottega liutaria di Marco Pedrini, in via Beltrami, per raccontare Cremona ai tempi del Covid.

Le riprese effettuate a Cremona saranno trasmesse nella puntata di Dritto e Rovescio di domani sera.