Il sindaco Zanichelli ha incontrato a Mantova Antonio Tajani

RIVAROLO DEL RE - Il sindaco Luca Zanichelli ha incontrato a Mantova il coordinatore nazionale e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. «E’ fondamentale per un sindaco illustrare ai livelli istituzionali superiori le problematiche del nostro territorio – osserva il sindaco –. Ho spiegato la necessità di investire nelle infrastrutture stradali e ferroviarie. Ho evidenziato le fragilità a livello sanitario, parlando della riorganizzazione e potenziamento del sistema territoriale socio-sanitario, dei servizi sanitari e socio sanitari e della medicina territoriale».

Zanichelli ha evidenziato che l’andamento generale dei tre presidi di Casalmaggiore, Bozzolo e Viadana «è andato visibilmente in calando, sia nell’ospedale per acuti che ha perso reparti, personale e posti letto, sia a Bozzolo dove è stata tolta la riabilitazione cardio-respiratoria, sia a Viadana dove il numero degli organici è in costante e drammatica riduzione e si rende necessario all’ospedale Oglio Po restituire una certa autonomia gestionale, al fine di renderlo attrattivo per il bacino di utenza a cui si rivolge con servizi di qualità, in stretta connessione con il territorio». Altri temi la necessità di attenzione alla rigenerazione urbana dei piccoli comuni, sostegni mirati per le famiglie per combattere il calo demografico. Zanichelli ha ringraziato per l’ascolto Tajani e la parlamentare Anna Lisa Baroni per la opportunità.