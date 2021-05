Riserve naturali, fondi per 60 mila euro da Regione Lombardia

MILANO - La Regione Lombardia ha stanziato 723.000 euro per gli enti gestori delle riserve naturali del territorio lombardo con l'obiettivo di contribuire alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili, al mantenimento di strutture e infrastrutture presenti e al recupero di aree degradate. Il 50 per cento verrà liquidato immediatamente per finanziare l'inizio dei lavori entro il 2021. I fondi finanzieranno 36 progetti di manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio naturale, il ripristino di aree degradate, la manutenzione delle sedi o centri visita per il rafforzamento delle infrastrutture. Al territorio provinciale di Cremona sono destinati circa 60 mila euro per:

Lanca di Gerole - Provincia di Cremona: interventi di gestione delle aree umide e degli ambiti naturalistici ad esse correlati nella riserva naturale 'Lanca di Gerole' (24.764,38 euro)

- Provincia di Cremona: interventi di gestione delle aree umide e degli ambiti naturalistici ad esse correlati nella riserva naturale 'Lanca di Gerole' (24.764,38 euro) Naviglio di Melotta - Provincia di Cremona: manutenzione straordinaria delle consociazioni vegetali della riserva naturale 'Naviglio di Melotta' (24.771,43 euro)

- Provincia di Cremona: manutenzione straordinaria delle consociazioni vegetali della riserva naturale 'Naviglio di Melotta' (24.771,43 euro) Bosco Ronchetti - Provincia di Cremona: interventi di miglioramento dei consorzi forestali della riserva naturale Bosco Ronchetti (10.100,99 euro)