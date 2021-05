Ritardi del PalaFarina, mozione di sfiducia e esposto alla Corte dei Conti

VIADANA - «Insieme con le altre forze di opposizione presenteremo una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore ai Lavori pubblici Ivan Gualerzi, da votare nei prossimi consigli comunali, nonché un esposto alla Corte dei Conti a tutela degli interessi della collettività e per far emergere eventuali responsabilità»: l'annuncio arriva dal Pd per bocca del portavoce Stefano Bini e mette altro fuoco sulla polemica divampata dopo l'ennesima proroga concessa dal Comune alla ditta appaltatrice per la fine dei lavori di ristrutturazione del PalaFarina (30 giugno), con ulteriori costi per 50 mila euro.



Una situazione che ha indispettito anche il sindaco Nicola Cavatorta, che ha espresso pubblicamente il suo malumore ma, al tempo stesso, anche la totale fiducia e il sostegno a Gualerzi. «Se è così piena questa fiducia nell’operato dell’assessore, il sindaco dovrebbe spiegare alla cittadinanza perché nel giro di pochi mesi la giunta, e nello specifico Gualerzi, ha rinnegato la parola data in consiglio comunale, dove aveva comunicato che a partire dal 31 marzo sarebbero state applicate le penali alla ditta e che non ci sarebbero stati altri aumenti», conclude Bini.