Test salivari molecolari, via la sperimentazione a Cremona

CREMONA - Anche in alcune scuole del territorio di ATS Val Padana sta per partire la sperimentazione organizzativa avviata da Regione Lombardia per l’utilizzo di test salivari molecolari nei setting scolastici; è un’iniziativa rilevante, il cui esito consentirà di valutare la reale fattibilità dell’utilizzo di uno strumento innovativo in grado di contribuire ad una ripartenza scolastica dal prossimo settembre ancor più in sicurezza. Questi test salivari molecolari, frutto di una sperimentazione condotta dall’Università degli Studi di Milano, sono test meno invasivi e più semplici da utilizzare, in quanto basterà chiedere ai ragazzi/bambini di tenere in bocca per circa un minuto un bastoncino, ed hanno la stessa validità del tampone nasofaringeo molecolare; questi nuovi test consentiranno di attuare un monitoraggio ancora più accurato della diffusione del virus, verificando la capacità di auto-somministrazione degli alunni in base alle classi di età. I test salivari molecolari saranno poi inviati al laboratorio di riferimento per la necessaria refertazione.

In provincia di Cremona sono stati coinvolti l’Istituto Comprensivo Cremona 2 e la Scuola dell’Infanzia Agazzi. Di seguito è riportata la calendarizzazione della sperimentazione:

IC Cremona 2

17.05.2021 (prima somministrazione) presso la Scuola Primaria Bissolati

18.05.2021 (prima somministrazione) presso la Scuola Secondaria di Primo Grado – Via Trebbia

03.06.2021 (seconda somministrazione) presso la Scuola Primaria Bissolati

04.06.2021 (seconda somministrazione) presso la Scuola Secondaria di Primo Grado – Via Trebbia

Scuola dell’Infanzia Agazzi

17.05.2021 (prima somministrazione)

03.06.2021 (seconda somministrazione)

17.06.2021 (terza somministrazione)

Nelle giornate indicate saranno presenti presso i presìdi scolastici interessati dalla sperimentazione alcuni operatori di ATS Val Padana addetti alla sorveglianza sanitaria in ambito scolastico, per verificare l’accettabilità del test da parte degli alunni, la capacità di auto-somministrazione ed anche – in ottica futura – la sostenibilità organizzativa. Naturalmente, in caso di positività al test, gli operatori di ATS provvederanno agli adempimenti conseguenti. “Per aderire, i genitori dei ragazzi dovranno sottoscrivere un consenso informato da presentare il giorno della sperimentazione – dichiara la Responsabile Covid per le Scuole di ATS della Val Padana, Laura Rubagotti – e auspichiamo che i genitori comprendano l’importanza di aderire a questa iniziativa che, se avrà successo, porterà benefici a tutte le nostre comunità scolastiche e di riflesso anche alle famiglie dei nostri ragazzi. Questi nuovi test salivari molecolari infatti consentono di sperimentare una nuova modalità di diagnosi più gradita e meno invasiva per i ragazzi, permettendo una risposta pronta e rapida in grado di limitare il problema nei contesti scolastici.”



“Gli insegnanti dell'IC Cremona Due coinvolti nella sperimentazione – fa sapere Daniela Marzani, dirigente scolastica IC Cremona Due - hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa comprendendone l'importanza e ci auguriamo che la risposta delle famiglie sia altrettanto favorevole”. E Fabio Molinari, dirigente UST di Cremona, dichiara: "L'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona è particolarmente grato all'ATS Val Padana per questo sforzo dedicato in modo specifico a facilitare le condizioni di sicurezza sanitaria in ambito scolastico. Sappiamo tutti quanto il mondo della scuola sia stato proprio uno dei settori più colpiti dalla pandemia e sappiamo quanto le ricadute sul percorso di studi e sulla sfera sociale e psicologica di ragazze e ragazzi sia stata pesante. Questa iniziativa, oltre a rappresentare un passo in più verso un ritorno alla completa normalità, fra l'altro, punta su una modalità di analisi, quella salivare, che potrà mettere maggiormente a proprio agio chi si sottopone al test". Maura Ruggeri, assessore all’Istruzione del Comune di Cremona, conclude: “Accogliamo con molto favore la possibilità di partecipare, con una scuola dell’infanzia comunale, alla sperimentazione riguardante l’utilizzo di test salivari in ambito scolastico. Si tratta sicuramente di una modalità che, qualora desse i risultati auspicati, potrebbe davvero rivelarsi fondamentale per il controllo della diffusione del contagio nella scuola con particolare riguardo ai più piccoli. Abbiamo pertanto garantito, per quanto di nostra competenza, la nostra piena disponibilità a collaborare con ATS per facilitare tale sperimentazione”.