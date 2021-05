Furto in villa in pieno giorno, ladri a mani vuote

SAN GIOVANNI IN CROCE - Ladri in azione, ma bottino nullo, nei giorni scorsi a San Giovanni in Croce. Ad essere prese di mira è stata una villetta di via Del Nespolo che aveva subito un furto lo scorso dicembre, quando era stata 'visitata', anche la villetta a fianco.

I malviventi hanno agito in pieno giorno e sono entrati sfondando la porta d'ingresso per poi passare in rassegna tutte le stanze dell'abitazione, ma senza trovare nulla da portare via.