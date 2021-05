All'interno sette clienti, multa e bar chiuso in via Ghinaglia

CREMONA - Nonostante la Lombardia sia diventata regione “gialla” e le restrizioni siano meno rigide, non si può ancora abbassare la guardia e di conseguenza non si fermano i controlli per il rispetto delle normative di prevenzione e anti diffusione del Covid-19. Per questo motivo, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona, al termine di alcuni accertamenti espletati nel corso di un servizio perlustrativo, hanno contestato alla titolare di un bar di via Ghinaglia, la sanzione amministrativa con la chiusura temporanea dell’esercizio pubblico per 5 giorni.

I militari, infatti, hanno accertato la presenza all’interno del locale di 7 clienti intenti a consumare bevande. Oltre alla chiusura del bar e la contravvenzione a carico della proprietaria, nei confronti dei clienti sono state elevate le relative sanzioni amministrative di 400 euro ciascuno, previste per i contravventori.