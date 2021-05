In provincia di Cremona 18 contagi in 24 ore

CREMONA - Nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona sono stati registrati 18 nuovi positivi: il totale dei contagiati cremonesi, dall'inizio della pandemia, raggiunge quota 26.023. Nel contesto regionale sono soltanto 16.223 i tamponi effettuati con 583 nuovi casi di positività al Coronavirus: il tasso di contagio si attesta, così, al 3,5%. In parallelo diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-13) e nei reparti (-58). I guariti/dimessi sono 4.583.

CORONAVIRUS IN LOMBARDIA: IL RIASSUNTO DEL 10 MAGGIO

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 16.223 (di cui 12.836 molecolari e 3.387 antigenici) totale complessivo: 9.883.527

- i nuovi casi positivi: 583 (di cui 37 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 744.091 (+4.583), di cui 3.083 dimessi e 741.008 guariti

- in terapia intensiva: 479 (-13)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.668 (-58)

- i decessi, totale complessivo: 33.205 (+23)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 212 di cui 62 a Milano città;

Bergamo: 80;

Brescia: 69;

Como: 22;

Cremona: 18;

Lecco: 12;

Lodi: 4;

Mantova: 38;

Monza e Brianza: 64;

Pavia: 20;

Sondrio: 20;

Varese: 16.