Bando per i parcheggi a pagamento, presentate tre offerte

CREMA - Oggi sono state aperte, presso ConsorzioIT, le offerte per il bando della futura gestione della sosta a pagamento nella città di Crema. Dei dieci soggetti che avevano partecipato alla manifestazione d'interesse lo scorso febbraio, tre hanno formalizzato l'offerta economica, che ha base d’asta al rialzo pari a 615.000 euro più una parte variabile che dipenderà dall'ammontare dei ricavi lordi. Entro il mese di maggio si completerà l'iter di verifiche sulla congruità delle offerte per determinare il vincitore del bando che nei prossimi cinque anni (con opzione per altri due) gestirà i 1188 stalli blu di Crema. "Con l'apertura delle buste possiamo affermare che questa gara andrà a buon fine", commenta l'assessore alla Mobilità, Fabio Bergamaschi. "Dunque dal primo di luglio il Comune di Crema collaborerà con un nuovo gestore che porterà avanti gli obiettivi di innovazione della sosta a pagamento nel contesto della Smart Mobility".