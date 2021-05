Scontro fra due auto, Panda ribaltata alla rotatoria

PIZZIGHETTONE - Scontro fra due vetture alla rotatoria di via Marconi, pochi minuti dopo mezzogiorno: l’impatto è stato fra una Fiat Panda ed una Opel. Ad avere la peggio la conducente della Fiat, classe 1948: la vettura si è capovolta e la donna ha riportato un trauma cranico. Le sue condizioni comunque non sono gravi. Al volante dell’altra auto un uomo classe 1958. Entrambi gli automobilisti coinvolti nell'incidente sono di Pizzighettone. Per i soccorsi 115 di Cremona, Croce Verde Castelleone e auto infermieristica. Rilievi della Polizia intercomunale Pizzighettone-Maleo.