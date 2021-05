Covid, un cremonese positivo alla variante indiana

CREMONA - L'Ats Val Padana comunica che "a seguito dei controlli effettuati negli aeroporti sui voli di rientro dall’India, nei giorni scorsi è stato comunicato ad ATS Val Padana il riscontro di 3 tamponi positivi in persone residenti nel nostro territorio; 2 di loro sono risultati positivi alla variante indiana (uno la cui residenza è indicata nel mantovano e uno nel cremonese) e 1 alla variante inglese (mantovano). Come da procedura, i tre viaggiatori sono stati trasferiti direttamente presso un Covid Hotel (in questo caso, nella provincia di Bergamo – non sono mai arrivati presso il loro domicilio) per trascorrere il periodo di quarantena previsto; saranno riammessi al loro domicilio solo dopo la negativizzazione al SARS-CoV-2, accertata tramite tampone molecolare nasofaringeo".