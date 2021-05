Violenta rissa con bastoni e coltelli, chiuso ristorante

CREMONA - Una violenta rissa tra persone armate di bastoni e coltelli si è verificata nei giorni scorsi all’interno di un ristorante presente nel quartiere della stazione Ferroviaria. Immediato l'intervento del personale delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a seguito della segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della questura. Nel frattempo, nelle vicinanze del locale si era assiepato un gran numero di curiosi, attratti dalle urla e dai rumori della colluttazione.

L’intervento di polizia è stato attuato rapidamente ed in sicurezza solo grazie al sollecito arrivo sul posto di numerose pattuglie con a bordo agenti di altre Forze di Polizia e della Polizia Locale, in quel momento impiegate in attività di controllo del territorio. Riportata la calma e identificate le persone che avevano partecipato all’azione violenta, gli agenti hanno dovuto accompagnare al Pronto soccorso alcuni dei partecipanti alla rissa, per la cura delle ferite riportate.

Nel corso dell'indagine, veniva evidenziata una condizione di tensione preesistente, da qualche tempo gravitante nell’ambito dell’esercizio pubblico. Sussistendo concreto e oggettivo rischio di reiterazione delle condotte violente, il questore Carla Melloni ha quindi disposto la chiusura temporanea del ristorante per cinque giorni, con contestuale sospensione della licenza al titolare. La misura, di natura amministrativa, si è resa necessaria per garantire e conservare l’ineludibile sicurezza dei cittadini, in quanto l’episodio violento è stato ritenuto indicativo di una situazione obiettivamente pericolosa e suscettibile di ulteriore aggravamento.