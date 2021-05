Sit-in davanti a Cremona Solidale: «Vogliamo entrare»

CREMONA - Sit-in in corso davanti a Cremona Solidale di alcune famiglie. Realizzati anche cartelli che auspicano l'incontro con i propri cari. Presente anche la portavoce del comitato parenti Paola Trombini. E' stata scelta questa giornata perché è la Festa della mamma con il duplice intento degli organizzatori di testimoniare la loro vicinanza a mamme e nonne ricoverate nella Rsa, ma anche per ribadire alla Direzione generale che è arrivato il tempo di prendere una decisione alla luce del fatto che ieri il ministro della Salute Speranza ha firmato l'ordinanza per riaprire in sicurezza le Rsa.