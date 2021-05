ULTIM'ORA. Terribile schianto auto-moto, due morti

PIEVE SAN GIACOMO - Terribile incidente stradale attorno alle 10 e 45 lungo la strada provinciale 27; nello scontro tra un'auto e una moto ci sono due vittime. A perdere la vita due motociclisti che sono stati sbalzati nel fosso dopo l'impatto con l'autovettura. Sono in corso i rilievi da parte dei Carabinieri per stabilire esattamente la dinamica. Sul posto due ambulanze della Croce Verde di Cremona e i vigili del fuoco. Partito anche l'elisoccorso da Brescia che però non è mai atterrato.

SEGUONO AGGIORNAMENTI