Scontro tra furgoncini, ferite non gravi per i due conducenti

PESCAROLO - Incidente tra due furgoncini all'incrocio tra la provinciale 33 e la strada che conduce a Ostiano poco prima delle 8 di questa mattina. Due le persone, rispettivamente di 49 e 57 anni, che sono rimaste ferite in modo fortunatamente non grave. Sul posto due ambulanze della Cremona Soccorso di Vescovato e della Croce Verde di Cremona con un'automedica. I rilievi per determinare la dinamica sono in corso da parte dei carabinieri.

Non è la prima volta che la provinciale 33 balza agli onori della cronaca: è lunga la scia di incidenti stradali che si sono verificati nel e continuano a verificarsi lungo la strada che lambisce Pescarolo e che dall'incrocio di Cicognolo sulla via Mantova porta all'intersezione con la strada provinciale 83 in territorio Gabbioneta Binanuova e prosegue verso la bassa bresciana.