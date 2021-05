Tavoli e sedie in strada per tre locali senza spazi all'aperto

CASALMAGGIORE - Il Comune a sostegno dei pubblici esercizi che non hanno a disposizione spazi all’aperto nei quali collocare tavoli e sedie per poter svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tramite il settore vigilanza, l’amministrazione comunale ha infatti istituito un transito vietato e un divieto di sosta dalle 19.30 di oggi, venerdì 7 maggio, alle 22 del 31 maggio, in via Baldesio, nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Chiozzi e in via Favagrossa, viste le richieste pervenute da parte dei titolari del ristorante pizzeria Il Duomo (in via Favagrossa, 24) del pubblico esercizio La Cantina di Bacco (in via Baldesio, 9) e della gelateria Dal Gelater (in via Baldesio, 6) che hanno chiesto di poter posizionare tavoli e sedie sul suolo pubblico, in particolare negli spazi di sosta istituiti ai margini della carreggiata. I titolari dei pubblici esercizi di via Baldesio e via Favagrossa a cui è stata rilasciata la concezione dovranno provvedere alle 19.30 al posizionamento in corrispondenza della intersezione con piazza Garibaldi della transenna riportante la segnaletica di transito vietato e alla sua rimozione alle 22.