Il critico d'arte Flavio Caroli vaccinato a Cremona

CREMONA - È stato vaccinato oggi all'hub di CremonaFiere il celebre critico d'arte Flavio Caroli, ravennate classe 1945 ma cremonese d'adozione: il professore di Storia dell'arte moderna del Politecnico di Milano ha, infatti, anche una residenza a San Martino del Lago, nel Casalasco. Caroli, accompagnato dalla moglie, si è soffermato a dialogare con il direttore sanitario dell'Asst di Cremona, Rosario Canino.

Due settimane fa è uscito il nuovo libro di Caroli, intitolato 'I 100 dipinti che sconvolsero il mondo': il volume non si sofferma sugli artefici né ricostruisce la storia dei movimenti culturali, ma sceglie di osservare le opere, presentando i 100 dipinti che hanno rappresentato un punto di svolta nella vicenda dell'arte. Partendo dalla rivoluzione di Giotto, che segna il passaggio del linguaggio della storia dell'arte (come scrisse Vasari) "da greco in latino", il libro svolge un discorso che mette al centro la forza dell'opera d'arte, la sua capacità di suscitare sentimenti e di dare corpo all'immaginario di un'epoca o di una civiltà.