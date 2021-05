Cremonese-Pescara (ore 14): per il Delfino è l'ultima spiaggia

CREMONA - La certezza di ripartire dalla serie B indica la rotta che la società grigiorossa dovrà seguire per programmare la prossima stagione, ma non esime la squadra dal compiere il proprio dovere fino in fondo nei 180 minuti che restano da giocare prima di mandare in soffitta un campionato che per molto tempo ha fatto stare in ansia i sostenitori grigiorossi. Dalla sfida contro la Reggiana a oggi, la Cremonese ha infilato una serie di risultati utili spezzati solo dal ko contro il Monza, ma c’è ancora la possibilità di rimpinguare il bottino finora conquistato di 30 punti. Pecchia ha detto che non vuole farsi distrarre dal clima di festa e chiede alla squadra di restare concentrata. Anzi, il tecnico ricorda anche che c’è una minima possibilità di centrare i playoff, quasi un invito a fare il proprio dovere fino in fondo senza fare troppi calcoli. È una novità che il tecnico si sbilanci in tabelle di marcia, a testimonianza che chiede una gara vera. E nemmeno si è soffermato più di tanto a commentare l’obiettivo minimo che gli era stato chiesto. È il primo a dare l’esempio, a guardare ancora avanti.



La sfida tra Pescara e Cremonese dello scorso gennaio poneva di fronte due squadre affamate di punti e accomunate dalle stesse intenzioni, ovvero togliersi dalle sabbie mobili della zona playout. Oggi allo stadio Zini (ore 14) le due contendenti hanno orizzonti completamente diversi. Il Delfino si aggrappa alle ultime due giornate per evitare la retrocessione diretta anche se per riuscirci, oltre alle vittorie, occorre una serie di combinazioni legate ai risultati delle dirette avversarie. Per l’ultima partita della stagione in via Persico, gli abruzzesi arrivano contati ma carichi, mentre la Cremonese può giocare con la leggerezza e la consapevolezza di chi non ha nulla da perdere. Una leggerezza che nella testa di Pecchia non deve trasformarsi in superficialità, ma in una spinta ulteriore per essere concreti e soprattutto efficaci. Essersi liberi dai vincoli della classifica è un’iniezione di entusiasmo ulteriore. «Mi piacerebbe avere la squadra padrona del campo che gestisca la gara: l’obiettivo su cui lavorare è quello. Gestione palla e pressione alta sull’avversario»: Pecchia lo scorso gennaio si era presentato con queste parole e strada facendo si può dire che abbia raggiunto il suo scopo, che non si è esaurito al Bentegodi di Verona. La lista dei convocati grigiorossi è la stessa di martedì scorso. Probabile che il reparto più ritoccato sia l’attacco con Ciofani che si candida a giocare da ex dopo un turno di riposo contro il Chievo. Riprende il suo posto in mediana Castagnetti che ha scontato la squalifica.