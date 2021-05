Premio Eccellenza Donna alla sociologa anti-terrorismo

CREMONA - Per celebrare la Giornata internazionale della donna, i referenti dei Dipartimenti di Fratelli d'Italia - Rina Daniela Maestrelli (Tutela Vittime), Francesca Gazzina (Pari Opportunità, Famiglia e Valori Non Negoziabili) - insieme a Gioventù Nazionale - rappresentata dal coordinatore cittadino Matteo Carotti - hanno assegnato il premio Eccellenza Donna a Nia Guaita, sociologa e scrittrice, esperta in Islam radicale e Medio Oriente.

Il premio, già formalmente assegnato con una maratona on line l’8 marzo, nell’ambito dell’iniziativa nazionale del partito, è stato consegnato in presenza giovedì 6 maggio. Tra le motivazioni per cui Guaita si è resa meritevole vi è il notevole impegno profuso nella lotta al terrorismo, una delle poche donne che contro l'islamismo radicale ha portato avanti battaglie con coraggio e autorevolezza. Non a caso per la consegna ufficiale è stata scelta piazza del Comune, luogo designato di un attentato terroristico - nel dicembre del 2002, con obiettivo la Cattedrale - sventato grazie alle tempestive perquisizioni effettuate dagli uomini della Digos di Cremona e Brescia coordinate dalla Procura Distrettuale di Brescia.

"Guaita si è anche spesa nel campo della prevenzione alle violenze, collaborando a molte iniziative del Dipartimento Tutela Vittime, non facendo mai mancare il proprio sostegno con grande professionalità - dichiarano i portavoce di Fratelli d'Italia -. Poiché questo premio viene conferito a donne, che si sono distinte in ogni settore del lavoro e sociale, patriote coraggiose, comprese coloro che lavorano nell'ombra per le proprie famiglie e la nostra Nazione, siamo certi che anche per il prossimo anno non mancheranno le candidate ed invitiamo i lettori a segnalare eventuali persone meritevoli del nostro riconoscimento".