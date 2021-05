Festa del Torrone, 9 giorni di golosità dal 13 al 21 novembre

CREMONA - Nove giorni con la tradizione più dolce che ci sia: la Festa del Torrone torna in scena a Cremona da sabato 13 a domenica 21 novembre 2021, a cura di SGP Grandi Eventi. L'inaugurazione coincide con il giorno del Santo Patrono di Cremona, Sant'Omobono, protettore dei mercanti e dei sarti, e che porterà tra le vie del centro storico della città tante attese novità e appuntamenti ormai immancabili, tra cui la realizzazione delle maxi costruzioni di torrone e l'assegnazione del Torrone d'Oro. Non mancheranno neppure la rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza e lo spettacolo finale in piazza del Comune, caratterizzato da suggestive ambientazioni con coreografie ed effetti scenografici spettacolari, insieme ai classici workshop tematici per grandi e piccini e alla consegna del Premio Bontà.

Sarà un’occasione imperdibile per rivivere l’appuntamento per tutti i golosi e gli amanti della tradizione dando alla città di Cremona un’occasione importante per celebrare il suo dolce caratteristico. È in fase di organizzazione una grande area mercato con produttori di torrone provenienti da tutto il territorio nazionale che venderanno e faranno degustare il dolce simbolo della città in diverse declinazioni. La kermesse è promossa dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, vanta il patrocinio della Regione Lombardia e annovera come sponsor: Sperlari, Rivoltini Alimentare Dolciaria, Vergani e il Centro Commerciale Cremona Po.