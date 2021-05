Lasciano la droga sul piazzale della chiesa e scappano

SOSPIRO - Insospettito dall’orario serale e dall’anomala presenza di due sconosciuti nella piazza della Chiesa, il parroco di Sospiro ha immediatamente contattato i Carabinieri. Giunti sul sagrato le pattuglie dei Carabinieri delle Stazioni di Sospiro e di San Daniele Po, hanno rinvenuto così 12,2 grammi di “eroina” e dei pezzetti di carta stagnola bruciati, abitualmente utilizzati per fumare la sostanza stupefacente. Visto però il quantitativo della sostanza rinvenuta e l’orario serale poco consono è verosimile che i due soggetti, oltre a fumare, stessero nella piazza a compiere la loro attività di spaccio di droga. Le due persone notate poco prima dal parroco infatti erano intente a fumare ma, non appena si sono sentite osservate hanno abbandonato sul posto quanto in loro possesso allontanandosi in fretta a furia e facendo così perdere le loro tracce.