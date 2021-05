Nuovo Palazzetto dello Sport, 13 richieste di partecipazione

CASALMAGGIORE - Sono 13 e arrivano un po’ da tutta Italia – dal Piemonte alla Campania – le richieste di partecipazione e le offerte tecnica, di tempo ed economica, per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione del nuovo palazzetto dello sport. Ne ha preso atto ieri mattina l’apposita commissione, incaricata di aprire le offerte pervenute entro martedì.

La scadenza per la presentazione delle offerte era stata prevista inizialmente per mezzogiorno di sabato 20 marzo, ma era stata poi spostata alle 10 di martedì 4 maggio in seguito al fatto che giovedì 18 marzo dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri erano pervenute alcune osservazioni e il Comune ha dovuto eseguire gli approfondimenti necessari ad appurare l’eventuale necessità di modifica della documentazione di gara sulla scorta dei rilievi giunti in municipio. Un perfezionamento di ordine meramente procedurale che però ha indotto il servizio tecnico del Comune a dilatare i termini per la presentazione delle offerte. La scelta è dovuta, oltre che per rispondere alle sollecitazioni degli ingegneri, per evitare l’eventuale presentazione di ricorsi che provocherebbero uno slittamento dei tempi. Finora sono stati affidati gli incarichi preliminari, come le indagini geotecnica e geofisica, la valutazione tecnica sulle opere idrauliche e la verifica archeologica. È stata anche rimodulata la determinazione dei corrispettivi che ha comportato una modifica dell’importo a base d’asta che viene rideterminato in 246.558,32 euro, mentre il precedente importo a base d’asta era di 247.524,54.

Il progetto definitivo dovrà essere preparato entro 105 giorni, in alternativa nel minor tempo offerto in sede di gara dall’affidatario. La commissione adesso inizierà l’opera di valutazione delle offerte per determinare la migliore e arrivare all’affidamento provvisorio dell’incarico, che poi dovrà diventare definitivo. Con ogni probabilità per completare questo iter tecnico servirà tutto il mese di maggio. Solo al termine si potrà conoscere il nome dello studio di progettazione del palazzetto.

L’idea che muove l’amministrazione è quella di realizzare una struttura con nuovi criteri progettuali basati su soluzioni architettoniche meno energivore, dotate di applicazioni domotiche mirate alla riduzione dei costi. Un’opera con circa 1.200 posti per il pubblico, prevista nell’area di proprietà comunale posta tra la scuola primaria Marconi e l’argine maestro. Il totale di spesa è previsto in 3 milioni e 350 mila euro, coperta con un cofinanziamento del Comune e della Regione Lombardia. Il Comune ha previsto l’assunzione di un mutuo da 1 milione e 700 mila euro con l’Istituto per il credito sportivo, mentre la Regione ha già previsto la concessione di un contributo di 1 milione e 650 mila euro, sulla base dell’accordo di programma approvato dalla giunta il 5 dicembre scorso e il 12 dello stesso mese dalla Regione.