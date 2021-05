In provincia di Cremona 48 positivi e una vittima in 24 ore

CREMONA - Sono 48 i tamponi positivi al Coronavirus conteggiati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore: un numero sostanzialmente in linea con i dati di ieri, quando i casi di positività erano stati 46. Alla triste conta delle vittime del Covid si aggiunge un nuovo decesso: dallo scoppio della pandemia sono 1.505 i cittadini cremonesi che il virus ha strappato alla vita.

In Lombardia, intanto, prosegue la parabola discendente del numero di ricoverati sia nelle terapie intensive (-6) che nei reparti (-75). A fronte di 50.251 tamponi effettuati, sono 1.557 i nuovi positivi (3%). I guariti/dimessi sono 2.420.

IL QUADRO DEI CONTAGI DEL 5 MAGGIO

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 50.251 (di cui 32.403 molecolari e 17.848 antigenici) totale complessivo: 9.669.592

- i nuovi casi positivi: 1.557 (di cui 72 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 731.260 (+2.420), di cui 3.439 dimessi e 727.821 guariti

- in terapia intensiva: 519 (-6)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.188 (-75)

- i decessi, totale complessivo: 33.046 (+32)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 369 di cui 160 a Milano città;

Bergamo: 85;

Brescia: 223;

Como: 140;

Cremona: 48;

Lecco: 43;

Lodi: 26;

Mantova: 119;

Monza e Brianza: 138;

Pavia: 106;

Sondrio: 4;

Varese: 227