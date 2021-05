Carambola di mezzi alla Cava, nessun ferito

CREMONA - Un incidente stradale avvenuto poco prima delle 13 a Cavatigozzi, all'altezza di via Milano 31, ha visto coinvolti più mezzi ma per fortuna le conseguenze si sono limitate a danni materiali. Sul posto un mezzo della Croce Verde, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Ferite lievi per un 27enne e un 43enne.