Plac, ripreso il tour del Prefetto Gagliardi nelle aziende

PERSICO DOSIMO - Visita questa mattina del prefetto Vito Danilo Gagliardi allo stabilimento della Plac Fattorie Cremona di Dosimo. Ad accoglierlo il presidente Cesare Baldrighi, Giovanni Guarneri e il direttore generale Luciano Negri.

"Ho ripreso il mio tour in provincia per scoprire tutte le eccellenze produttive del nostro territorio - spiega il Prefetto Gagliardi -; dopo aver visitato le maggiori realtà di Crema e Cremona ero stato costretto a sospendere questa attività a causa della pandemia. Ora posso finalmente ripartire, anche per sottolineare le possibilità di ripresa delle nostre aziende e per manifestare la mia vicinanza a tutti gli imprenditori che hanno resistito in questo periodo difficile e sono pronti a ripartire".