Mancano i volontari: «Niente Grest»

PALAZZO PIGNANO - I Grest sono tutti speciali, fatti di divertimento per i bambini e impegno per i giovani educatori. E quello del paese aveva una marcia in più, data dalla sua collocazione: il suggestivo oratorio immerso nel verde del parco che circonda una delle chiese più antiche del territorio, la pieve romanica di San Martino vescovo. Ma con dispiacere, il parroco don Benedetto Tommaseo ha scritto una lettera in cui ha dato l’addio all’appuntamento estivo, capace, negli anni scorsi, di radunare sino a 120 bambini, molti dei quali provenienti da altre parrocchie. Da Scannabue, ad esempio, ma anche da Pandino.

Il sacerdote si è rivolto anche a ragazzi e genitori. Le motivazioni che lo hanno spinto ad annullare l’edizione 2021 partono innanzitutto dalle difficoltà a reperire giovani volontari per l’organizzazione: «Le persone che in questi anni si sono dedicate con tanta competenza allo svolgimento del Grest — scrive — per motivi di studio o di lavoro non sono disponibili».

Manca, insomma, un ricambio generazionale. Don Benedetto non nasconde poi ulteriori ostacoli, dettati dalla necessità di approntare un Grest che segua le normative anti Covid. In più, i suoi problemi di salute e l’età che si fa sentire (le primavere sono 76, è alla guida della comunità di Palazzo dal 1991 ed è sacerdote da 52 anni), non gli permettono più di occuparsi di tutto in prima persona.

I genitori di Palazzo dovranno dunque rivolgersi al Grest della parrocchia della frazione di Scannabue. Don Benedetto è pronto per fare da tramite. Gli appuntamenti estivi dei vicini comuni di Vaiano e Monte Cremasco non hanno invece più posti disponibili. Come alternativa c’è anche il Grest di Pandino, specialmente per i ragazzi delle medie, che già frequentano la scuola secondaria di primo grado nel paese visconteo.