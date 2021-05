Arrestato spacciatore 60enne, in auto oltre 11 grammi di cocaina

CASTELLEONE - Si è conclusa con l’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti di un 60enne cremasco, separato, disoccupato e pregiudicato, l’attività di indagine messa in atto dal Nucleo Operativo, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Crema. I militari hanno fermato lo spacciatore a bordo della sua auto, nelle vie di Castelleone. L’uomo, tenuto sotto controllo da qualche tempo, è stato trovato in possesso di tre involucri di cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo di 11,30 grammi, quattro scatole di Tachipirina (utilizzata dall’uomo come sostanza da “taglio”), un bilancino di precisione per la suddivisione e la somma in contanti di 185 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. La droga, immediatamente posta sotto sequestro era destinata al mercato dei giovani di Montodine e Castelleone.