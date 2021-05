Cinque piante di marijuana abbandonate a bordo strada

CASTELVERDE - Visto il posto di controllo in atto da parte dei carabinieri di Castelverde in località Migliaro, qualcuno ha evidentemente pensato bene di sbarazzarsi di quel sacchetto di plastica contenente piante non propriamente da terrazzo o giardino. Alcuni automobilisti di passaggio, ignari del contenuto, hanno segnalato ai militari la presenza di quella grossa busta abbandonata sul ciglio stradale. Così gli uomini dell'Arma sono andati a verificare di cosa si trattasse e hanno rinvenuto cinque piante di marijuana dell'altezza di circa 80 centimetri. Posti sotto sequestro, i cinque arbusti di marijuana sono stati poi portati presso la Stazione dei Carabinieri, mentre una porzione è stata immediatamente inviata al laboratorio di analisi provinciale per stabilirne il reale contenuto di principio attivo.