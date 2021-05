Due nuove vittime e 8 contagiati in provincia di Cremona

CREMONA - La nuova settimana è iniziata, in provincia di Cremona, con un numero contenuto di nuovi positivi al Coronavirus, soli 8. Si contano però altre due vittime.

I DATI REGIONALI ODIERNI

In Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-7) e nei reparti (-75). E nessun nuovo caso in provincia di Lodi. A fronte di 15.287 tamponi effettuati, sono 637 i nuovi positivi (4,1%). I guariti/dimessi sono 4.618.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 15.287 (di cui 11.385 molecolari e 3.902 antigenici) totale complessivo: 9.579.976

- i nuovi casi positivi: 637 (di cui 47 ‘debolmente positivi’)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 727.433 (+4.618), di cui 3.507 dimessi e 723.926 guariti

- in terapia intensiva: 535 (-7)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.215 (-75)

- i decessi, totale complessivo: 32.973 (+28)



I nuovi casi per provincia:

Milano: 306 di cui 104 a Milano città;

Bergamo: 42;

Brescia: 64;

Como: 8;

Cremona: 8;

Lecco: 10;

Lodi: 0;

Mantova: 26;

Monza e Brianza: 76;

Pavia: 7;

Sondrio: 3;

Varese: 67.