Polo della Cosmesi: successo per l'Academy della Cosmesi-Automazione

CREMA - Sono dieci i partecipanti alla prima Academy della Cosmesi dedicata al settore dell’Automazione lanciata da Polo della Cosmesi e Gi Group. I ragazzi dal 10 maggio prenderanno parte al corso di formazione per Disegnatore Meccanico che ha come obiettivo ultimo quello di agevolare il loro ingresso nel mercato del lavoro mettendoli in contatto con le imprese del comparto presenti sul territorio. “Tutti i posti disponibili sono rapidamente esauriti, oltre cinquanta le candidature arrivate in pochi giorni - spiega Alessia Ruggiero, professional team leader di Gi Group –. Numeri che non solo dimostrano il successo dell’iniziativa, ma confermano l’interesse su precise tematiche e attività formative in grado di forgiare personale pronto ad entrare direttamente nelle aziende”. Imprese che hanno avuto un ruolo decisivo nell’orientare i percorsi specializzanti: alle Pmi associate al Polo della Cosmesi è stato chiesto tramite un sondaggio interno di indicare quali fossero le figure essenziali e più richieste, e sulla base delle loro risposte sono stati organizzati i primi due corsi di formazione. Dopo quello di Disegnatore Meccanico partirà quello di Addetto al Montaggio. “Ma la nostra intenzione è quella di proseguire anche dopo su questa strada che sta già dando importanti risultati – afferma Matteo Moretti, presidente del Polo della Cosmesi –. L’interesse suscitato è stato notevole, segno che abbiamo centro, attivando un processo virtuoso che ha fatto avvicinare in modo efficace il mondo del lavoro e quello della formazione. Un modello d’azione che vogliamo implementare per attivare altri percorsi e potenziare le nostre Academy”.