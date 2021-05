Senza soldi e senza cibo, aiutato dai carabinieri

CASTELVERDE (3 maggio 2021) - Sembrava un normale controllo di polizia quello che poi si è trasformato in un vero e proprio atto di umanità ed altruismo. Alle 2 di notte una pattuglia dei Carabinieri di Castelverde controllando un’auto che si trovava nel parcheggio del cimitero della frazione di Marzalengo si è imbattuta in un 59enne residente a Monza, coniugato ed incensurato. L’uomo ha riferito che da circa una settimana la moglie lo aveva allontanato dalla loro abitazione e che da allora viveva in macchina senza poter provvedere alle sue condizioni primarie, inoltre non aveva con sé denaro né per mangiare né per fare rifornimento all’auto. Assicuratisi della veridicità del racconto del 59enne, i Carabinieri si sono immediatamente presi cura dell’uomo provvedendo a rifocillarlo con cibi e bevande calde, inoltre gli hanno donato del denaro al fine di fargli fare carburante alla propria auto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO