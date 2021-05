4.702 vaccinazioni nel ponte della Festa dei lavoratori

CREMONA (3 maggio 2021) - A Cremona la campagna vaccinale prosegue ad alto ritmo: sono 2.433 le somministrazioni effettuate il primo maggio (le prime mille in sole tre ore e mezza) e 2.269 quelle erogate ieri per un totale di 4.702 iniezioni in 48 ore. Sulle spalle delle donne e degli uomini in servizio all'hub di CremonaFiere ci sono il futuro della popolazione cremonese e la speranza di uscire presto dal tunnel in cui il Covid ha costretto tutti. Medici, infermieri, operatori sanitari, impiegati amministrativi, volontari, impegnati nel servizio diretto dalla dottoressa Antonella Laiolo, hanno iniziato alle 7.30 il loro turno anche nei giorni del ponte della Festa dei lavoratori. E hanno raddoppiato gli sforzi: perché le due caselle rosse sul calendario, l'una accanto all'altra, hanno rappresentato un duplice passo in direzione della salvezza.

