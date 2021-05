Maxi area di carburanti, c'è il via libera

CASTELVERDE (3 maggio 2021) - Variante al Pgt approvata per dare il via libera al nuovo impianto di distribuzione carburanti su un’area di circa 5 mila metri quadrati.

ITER DI DIECI ANNI. Un progetto che dopo dieci anni e un iter che ha coinvolto Regione Lombardia, Provincia di Cremona, l’Ato, Arpa, Ats Val Padana, Soprintendenza archeologia delle belle arti e del paesaggio di Cremona Lodi Mantova e il comando dei vigili del fuoco, volge al termine. Durante il consiglio comunale non è mancato uno scambio di opinioni tra maggioranza e opposizione che, al termine, ha visto l’astensione di Giuseppe Priori, rappresentante della minoranza consiliare mentre il collega Pedretti ha votato a favore.

IN VIA BERGAMO. Il sindaco Graziella Locci ha illustrato i dettagli del progetto. «L’area interessata dal nuovo insediamento, di circa cinque mila metri quadrati e originariamente a destinazione agricola, si trova in fregio alla via Bergamo, di fianco alla casa cantoniera, nei pressi della rotatoria. Verranno realizzate delle pompe per la distribuzione del carburante, un chioso e un bar, una pensilina e un impianto di autolavaggio, un piazzale e un’area verde di mille metri quadrati.

"POSIZIONE STRATEGICA". Il capogruppo di minoranza Enrico Pedretti in virtù «della posizione strategica a ridosso della provinciale 498, della posizione paesaggistica con una sensibilità ambientale media e delle dimensioni» ha spiegato che «ritiene opportuno alcune riflessioni e approfondimenti. L’intervento può considerarsi un servizio alla collettività, nel contempo però, pur se la relazione urbanistica ritiene opportuno rinfoltire la vegetazione presente sulle sponde della roggia posta ad ovest con alberature autoctone, sarebbe meglio predisporre una relazione paesaggistica esecutiva che stabilisca la tipologia e la quantità di essenze. Questa è l’occasione — ha chiosato Enrico Pedretti della minoranza di Castelverde — per indirizzare attività di trasformazione urbanistico-edilizia verso la tutela e l’integrazione del territorio affinché la collettività non paghi oltre misura il servizio offerto».

OK DELLA MAGGIORANZA. La maggioranza tramite il proprio capogruppo Valentina Rossi invece si è espresso in modo favorevole. «La ditta è partita con questo progetto circa 10 anni fa, con l’acquisto del terreno da un privato e con la progettazione dell’opera che ha richiesto numerosi pareri da enti sovraordinati che si sono espressi positivamente, in particolar modo Regione Lombardia e la Provincia di Cremona che ha già deliberato una variante al Piano Territoriale di coordinamento provinciale. L’area dove sorgerà il distributore non presenta una valenza particolare dal punto di vista paesaggistico, in quanto non vi sono elementi di pregio quali vegetazione d’alto fusto, corsi idrici, fontanili, vegetazione di ripa o complessi rurali di particolare rilevanza. Solo nel lato ovest dell’area troviamo un filare di arbusti continuo che verrà rinfoltito con alberature autoctone. Come gruppo di maggioranza, esprimiamo voto favorevole — ha concluso il capogruppo della maggioranza di Castelverde, Valentina Rossi — pur essendo pienamente consapevoli che il nostro territorio va tutelato dalla cementificazione, che il traffico veicolare sulle strade va diminuito e che il passaggio dai combustibili fossili all’utilizzo di energia rinnovabile oggi è alle porte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO