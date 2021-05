Apre i cancelli il Camper park dell’ermellino

SAN GIOVANNI IN CROCE (3 maggio 2021) - Il turismo del territorio casalasco da sabato può contare su un nuovo spazio per soggiornare «on the road». A fianco della strada provinciale Giuseppina, a pochi passi da Villa Medici del Vascello, ha aperto il Camper park dell’ermellino. Uno spazio completamente nuovo e che potrà ospitare sei camper contemporaneamente, con la possibilità di usufruire di tutti i comfort e le comodità come bagni, docce ed energia elettrica.

Lo spazio, che si trova in via Sacchini, è anche recintato e videoprotetto per una maggior sicurezza dei futuri utilizzatori. A fianco del titolare Alberto Montresor, la struttura è stata inaugurata dal sindaco Pierguido Asinari. Per il territorio l’area camper è la seconda dopo quella aperta a Sabbioneta.

«La creazione di questa nuova struttura ricettiva – ha spiegato il primo cittadino – va ad incontrare un turismo diversificato, un turismo su cui stiamo lavorando anche noi come comune da diversi anni con Villa Medici del Vascello. Una struttura che nasce in posizione strategica, a un chilometro dalla villa, a tre chilometri dal circuito di San Martino del Lago e a meno di dieci minuti dalla pista da motocross di Rivarolo Mantovano. Sono soddisfatto come sindaco dell’intraprendenza dei nostri cittadini che colgono ogni opportunità arricchendo l’offerta del nostro paese che è sempre più in crescita».

