Polstrada in lutto per la morte di Giuseppe Genova

CREMA (1 maggio 2021) - Polizia stradale di Crema in lutto per la scomparsa, questa mattina, dell'ispettore capo in quiescenza Giuseppe Genova, insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica, comandante del Distaccamento Polizia Stradale di Crema dal 10 luglio 1987 all'11 luglio 1999. Genova si è spento nella mattinata odierna all'età di 72 anni. Di origini siciliane, era residente nel Cremasco da circa 50 anni. Le esequie si terranno alle ore 9 e 30 di lunedì 3 maggio presso la chiesa parrocchiale del quartiere San Carlo di Crema.

