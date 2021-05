Il vescovo Gianotti celebra la messa per il mondo del lavoro

CREMA (1 maggio 2021) - Questa mattina, presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Crema, è stata celebrata la Santa Messa con preghiera particolare per il mondo del lavoro. La celebrazione, presieduta dal Vescovo di Crema Mons. Daniele Gianotti, è stata promossa congiuntamente dal Movimento Cristiano Lavoratori del territorio insieme alla commissione diocesana della pastorale sociale e del mondo del lavoro e ha visto una nutrita partecipazione di persone in presenza che, con il giusto distanziamento imposto dalle limitazioni sanitarie in essere, hanno riempito la Chiesa e il piazzale antistante del quartiere cremasco delle Villette. Tra i fedeli, oltre ai presidenti delle due realtà organizzatrici Michele Fusari per il MCL e Angelo Marazzi per la commissione, anche il presidente e il segretario della Libera Associazione Artigiani Marco Bressanelli e Renato Marangoni, il presidente provinciale della Libera Associazione Agricoltori Riccardo Crotti, il direttore generale della Bcc di Caravaggio e Cremasco Luigi Fusari e tanti altri che hanno aderito alla mattinata promossa. Il Vescovo Daniele, nella sua omelia, ha riflettuto sulle letture della liturgia per la giornata di San Giuseppe provando ad attualizzarle sul presente sottolineando, con enfasi, come una visione d’insieme tra le varie realtà che hanno a cuore la questione lavoro nel suo complesso, può portare a nuove riflessioni e anche a nuovi metodi e stili sul modo di concepire il lavoro al giorno d’oggi, come sottolineato dalla Chiesa Italiana nel suo messaggio per questa giornata.

Al termine della celebrazione, l’assistente ecclesiastico centrale MCL don Angelo Frassi, che ha concelebrato la Santa Messa insieme all’incaricato diocesano per la pastorale don Gabriele Frassi e ad altri assistenti di circolo MCL, ha consegnato a tutti i presenti una copia dell’enciclica “Fratelli Tutti“ di Papa Francesco, ritenendo la formazione un tema imprescindibile da coltivare tutti insieme e la “Fratelli Tutti“ nello specifico, una bussola di orientamento anche in vista dell’appuntamento delle settimane sociali dei cattolici italiani che si terranno a Taranto nel prossimo mese di ottobre.

“Da sempre la festa del lavoro e dei lavoratori rappresenta per tutto il MCL un momento molto sentito che viviamo con passione da protagonisti in tutte le realtà sul territorio dove siamo presenti con il circolo - racconta il presidente MCL Michele Fusari -; questo è il secondo primo maggio che viviamo purtroppo in pandemia. Siamo però contenti di aver organizzato , insieme alla commissione diocesana pastorale sociale, che ringrazio, questo momento di preghiera corale al quale hanno aderito tante realtà sociali ed economiche che, come noi, hanno a cuore il grande tema lavoro nella sua complessità. Nutrita è stata inoltre la partecipazione di nostri dirigenti e soci MCL provenienti da tutto il territorio e di questo me ne compiaccio molto e li ringrazio tutti uno ad uno".

