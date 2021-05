Il primo «ponte» in giallo. Cremona aspetta i turisti

CREMONA (1 maggio 2021) - Il primo ‘ponte’ in giallo. E Cremona aspetta i turisti: la conferma della Lombardia in zona gialla apre, o meglio riapre, anche gli scenari culturali relativi a tutta una serie di iniziative. Già da oggi ripartono infatti le visite guidate del centro storico a piedi, le visite alle botteghe di liuteria, il servizio di noleggio delle biciclette e la possibilità anche di richiedere una guida privata.

«Si attendono i turisti – spiega Elena Piccioni di Target Turismo, impresa privata che gestisce Cremona Infopoint in collaborazione con il Comune di Cremona –: tante le telefonate per chiedere informazioni e c’è già anche qualche prenotazione. Non vediamo l’ora di poter accogliere nuovamente i turisti e crediamo che non mancherà la voglia di venire a visitare Cremona, tuttavia le condizioni metereologiche saranno determinanti».

L’atmosfera che si respira non è quella di un nuovo inizio, bensì di un riprendere da dove si era interrotto. «A febbraio la gente aveva voglia di uscire e pensiamo che il sentimento sia lo stesso – aggiunge Piccioni –, quindi non vediamo l’ora di ritrovare i turisti e siamo sicuri di poter garantire attività in sicurezza visto che ad esempio utilizziamo audioguide: le persone possono stare distanziate e ascoltare la guida attraverso l’auricolare. Tutto ciò anche per dare respiro al centro storico, far girare l’economia con la gente che va nei musei e nei ristoranti. Come Infopoint pensiamo che possiamo aiutare a far vivere la città. Noi siamo pronti nel senso che in questo periodo abbiamo cercato di programmare possibili iniziative nell’ottica di quella che sarebbe stata la ripartenza. Preferiamo la prenotazione perché così facendo ci organizziamo meglio, ma siamo pronti anche per rispondere alle richieste dell’ultimo minuto».

L’ufficio turistico si trova in piazza del Comune, sotto i portici, ed è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 16 con orario continuato. Relativamente ai servizi ora attivi si ragiona su quattro possibilità principali. Partendo dalla visita guidata del centro storico a piedi, possibile tutti i giorni, con partenza dall’Infopoint alle 14.30 ed è abbinata all’acquisto della Welcome Card, carta turistica da 10 euro che oltre a permettere la visita gratuita permette di avere sconti in musei, negozi, ristoranti e gastronomie aderenti (circa 80, ndr). Ci sono poi la visita guidata alle botteghe di liuteria in modo da scoprire da vicino gli affascinanti metodi di costruzione dei violini cremonesi, dal costo di 15 euro a persona. E il servizio di noleggio bici con trekking bike, disponibili all’ufficio turistico, adatte per muoversi in città ma anche per pedalare verso l’argine (costo tra i 15 o i 20 euro a bici, a giornata). Oppure è possibile richiedere una guida privata con preferenza sull’itinerario dettata dall’interesse dei turisti, servizio che si può richiedere anche per tutta la giornata. Tutti coloro interessati a scoprire la storia, le tradizioni e le eccellenze di Cremona possono contattare i numeri 0372407081 e 3476098163 o scrivere una mail all’indirizzo: info.turismo@comune.cremona.it.

