Benefattori, visite gratuite agli anziani soli e in difficoltà

CREMA (1° maggio 2021) - Non solo non aumentano le rette a carico degli ospiti e delle loro famiglie, ma la Fondazione Benefattori Cremaschi onlus è pure pronta a lanciare un nuovo servizio gratuito di cui potranno beneficiare innanzitutto le fasce della popolazione in età avanzata. «Si tratta – spiegano il presidente Bianca Baruelli e i consiglieri del consiglio di amministrazione – di offrire visite geriatriche e fisiatriche gratuite agli anziani soli e in difficoltà che abitano i nostri quartieri».

Per raccogliere le necessità dei cremaschi e mettere in campo un intervento efficace, la onlus si appoggia alla Caritas diocesana e alla sua rete parrocchiale e di contatti sul territorio. «Questa iniziativa – proseguono i consiglieri – rientra nella logica di voler restituire ai cittadini l’affetto e il sostegno che abbiamo sempre ricevuto, soprattutto nell’ultimo anno».

In Fondazione non si limitano dunque a gestire la situazione interna alle strutture di via Kennedy e via Zurla, ma guardano anche al resto della città e ai bisogni del territorio.

«Gli sforzi economici che abbiamo messo in campo – concludono i consiglieri della Fondazione Benefattori– vogliono essere anche un forte segnale di apertura ottimistica al futuro della nostra comunità e della cura che dobbiamo ad anziani e soggetti fragili. La Fondazione non dimentica, però, neppure i cosiddetti caregivers, ovvero tutte quelle persone che, all’interno delle loro case e del loro ambito familiare, si prendono quotidianamente cura di un proprio caro. Un lavoro prezioso ma estenuante, che può trovare sollievo nell’intervento domiciliare offerto dai nostri operatori».



