Ridotta la pena alla 'matrigna' cremonese

CREMONA (1° maggio 2021) - Svolta nella vicenda giudiziaria che ha per protagonista una professoressa di Cremona, una donna di 43 anni residente nel Basso Garda finita sul banco degli imputati a Brescia per maltrattamenti nei confronti dei figli del suo compagno, una ragazzina e un bambino, che all’epoca dei fatti avevano rispettivamente 15 e 10 anni. In primo grado la donna era stata condannata a due anni e 15 giorni di reclusione. In Appello i giudici, pur accogliendo la ricostruzione degli inquirenti, hanno ridotto la pena, condannandola a un anno, quattro mesi e quindici giorni di reclusione.

Ora si tratta di attendere le motivazioni per capire il perché della sentenza. In primo grado la docente era stata anche condannata a risarcire i due giovani figli del compagno con una provvisionale di 7 mila euro per il lui, 3 mila per la sorella. Va detto che lei ha sempre negato le accuse. Lo ha fatto anche l’altro ieri in aula quando ha preso la parola per le dichiarazioni spontanee. «Non ho mai maltrattato i ragazzi - ha ribadito davanti alla corte, preannunciando di voler fare ricorso in Cassazione contro la seconda condanna -. Temo che tutto possa essere nato perché con i ragazzi qualche incomprensione può esserci stata». Durante la discussione, la procura Generale aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

Per l’accusa, tra l’inizio del 2013 e il 2015, la donna avrebbe, in alcune occasioni, alzato le mani contro i minori del suo compagno, difesi dagli avvocati Andrea Zanotti e Laura Simeone. A mettere in moto le indagini e poi il procedimento giudiziario era stata la ragazza, che si era decisa a denunciare i presunti maltrattamenti dopo che il fratello era tornato a casa con un profondo graffio che dall’orecchio scendeva fino al collo.

Anche il ragazzo aveva confermato i maltrattamenti raccontando che la compagna del padre era arrivata a infilargli la testa nel water e a chiuderlo nel bagagliaio dell’auto. Un racconto ribadito anche dal fratello, le cui parole non avevano però del tutto convinto il professionista incaricato di ascoltarlo nel corso delle indagini. La parola fine è ancora da scrivere. La determinazione della 43enne nel sostenere che ricorrerà in Cassazione è parsa davvero forte.



