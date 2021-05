Vaccinazioni, quota 150 mila a un passo

CREMONA (30 aprile 2021) - Sono 142.702 le vaccinazioni effettuate in provincia di Cremona al 28 aprile 2021, secondo i dati diffusi oggi dall'Ats Val Padana.

L'Asst di Cremona ha somministrato 77.026 dosi (58.756 Pfizer, 15.658 AstraZeneca e 2.612 Moderna), mentre quella di Crema ne ha somministrate 40.957 (28.162 Pfizer, 10.612 AstraZeneca e 2.183 Moderna). A queste si aggiungo le 24.719 dosi erogate dalle altre strutture accreditate (20.547 Pfizer, 3.979 AstraZeneca e 193 Moderna).

Tra gli over 80 autonomi, la quota di vaccinazioni ha raggiunto il 97% in tutta la provincia, mentre tra i non autonomi la quota è dell'80% a Cremona e del 77% a Crema.

Ecco il grafico che illustra l'andamento delle vaccinazioni per le altre fasce di popolazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO