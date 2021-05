Il generale Vincelli in visita alla Santa Lucia

CREMONA (30 aprile 2021) - Nella giornata del 30 aprile, il Generale di Corpo d’Armata Claudio Vincelli, Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, con sede a Milano, ha visitato la struttura del Comando Provinciale di Cremona, ed alcune sedi delle Stazioni Carabinieri del territorio.

Accolto dal Comandante Provinciale Colonnello Giuliano Gerbo, il Generale Vincelli ha fatto, dapprima, visita presso il Palazzo di Giustizia di Cremona, dove ha incontrato il Procuratore della Repubblica Roberto Pellicano, intrattenendosi sulla situazione inerente i reati nella provincia e l’azione dell’Arma, con spunti di interesse sul coordinamento dei reparti territoriali e speciali in una azione sinergica di controllo del territorio.

Dopo l’incontro, il Generale ha visitato la sede del Comando Provinciale di Cremona, tenendo una riunione operativa con gli Ufficiali della sede, dei reparti dipendenti e dei reparti speciali, nel corso della quale sono state illustrate all’alto ufficiale le attività dell’Arma sul territorio.

La visita è proseguita anche nel pomeriggio con le visite presso le caserme delle Stazioni di Castelverde e Sospiro.

Il Comandante Interregionale, al termine della giornata cremonese, ha espresso il suo personale apprezzamento per l’impegno profuso nelle quotidiane attività ed i risultati conseguiti a tutela della legalità, peraltro in un contesto reso maggiormente difficoltoso e delicato dalla pandemia da Coronavirus in atto.

