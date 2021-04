Fontana: "Ancora aperta l'interlocuzione per il Presst"

CREMA (30 aprile 2021) - "È ancora aperta l'interlocuzione per il presidio socio sanitario territoriale nell'ex tribunale di Crema". Lo ha appena annunciato il presidente regionale Attilio Fontana nel corso della sua visita all'hub del centro vaccinale. Restano dunque aperte tutte le possibilità per realizzare il centro di cure intermedie come richiesto nei mesi scorsi dai sindaci dell'area omogenea. Ad accogliere Fontana il sindaco Stefania Bonaldi, in direttore generale dell'azienda socio-sanitaria territoriale Germano Pellegata e il direttore generale dell'Ats Salvatore Mannino.

Live redazione.