Basta «ricordini» di Fido, fa volantini educativi

TRESCORE CREMASCO (30 aprile 2021) - Parte fra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima la campagna di sensibilizzazione del Comune nei confronti dei possessori, o conduttori, di cani che punta a migliorare la situazione del decoro pubblico invitandoli a raccogliere le deiezioni dei loro amici a quattro zampe. Una campagna a costo zero per le casse municipali perché a pagarla (almeno 500 euro la spesa) è un cittadino stanco di dover fare lo slalom fra i «ricordini» lasciati dall’incolpevole Fido di turno e non rimossi da quell’incivile del suo padrone. «Bene prendersi cura del proprio cane – afferma il sindaco Angelo Barbati -, molto meno non raccoglierne le deiezioni e permettergli di sporcare strade, marciapiedi e luoghi pubblici. Un problema, questo, che non risparmia nemmeno Trescore e che intendiamo contrastare preferendo però il dialogo e la persuasione alle multe, che oltretutto in questi casi sono difficili da dare. So che sono sempre di più le persone che hanno un animale, soprattutto un cane, ma tutti devono collaborare nel rispetto degli altri e del decoro pubblico. In paese ci sono zone come l’area del cimitero e le ciclabili ma anche alcune vie del centro storico dove la situazione è molto pesante. Tanto per fare un esempio, c’è una persona che lascia spesso gli escrementi del proprio cane dove è parcheggiata l’auto della polizia locale. Non si fa così».





