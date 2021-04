Franco Agostino Teatro Festival: concorso di video

CREMA (29 aprile 2021) - «Non possiamo e non vogliamo lasciare i nostri ragazzi un altro anno senza le emozioni della rassegna teatrale che da ventitré anni caratterizza il nostro festival, e abbiamo pensato di trasformare virtualmente il palcoscenico in una macchina da presa». Così Gloria Angelotti, presidente del Franco Agostino Teatro Festival, sintetizza la volontà del comitato scientifico del festival di tenere teso un filo rosso di amicizia tra i gruppi e le scuole che da anni sono vicini alla realtà cremasca.

Il Fatf, alla luce delle limitazioni ancora stringenti, quest’anno infatti ha indetto, nell’ambito della sua XXII edizione dal titolo Gira la carta, una rassegna di contributi multimediali a tema libero e riservata a gruppi e compagnie teatrali non professioniste, scolastiche e non solo, di giovani fra gli 11 e i 20 anni. La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata al prossimo 9 maggio. Si vogliono raccogliere brevi contributi video originali in cui i ragazzi possano esprimere sé stessi, a partire dai loro vissuti, anche attraverso il confronto e lo spunto sempre prezioso con i maestri e con i grandi esempi, video in cui i ragazzi siano protagonisti diretti, o in cui riprendano scene recitate, o assemblino immagini e situazioni reali in una breve narrazione di emozioni e sensazioni. Brevi video della durata massima di tre minuti che potranno essere realizzati con la tecnica che il gruppo riterrà più idonea. Sul sito del Fatf, nella sezione concorsi, si può trovare il bando completo e il format di iscrizione da compilare.

