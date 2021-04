Asolana, i fondi per sistemarla «ci sono già»

CASALMAGGIORE (30 aprile 2021) - Entro il 2021 forse si riusciranno a vedere gli attesissimi lavori di sistemazione della malandata provinciale Asolana. Lo riferisce il sindaco Filippo Bongiovanni che ha commentato il prossimo passaggio ad Anas, fissato per lunedì, delle attuali provinciali 343 Asolana e 359 Castelnovese. «Finalmente ci siamo — è il commento social del primo cittadino —. Nell'incontro che ho già avuto con Anas mi hanno assicurato che alcune risorse per la bitumazione le hanno già in bilancio per quest’anno sull’Asolana». Una ottima notizia che tutti si augurano si concretizzi in una vera opera di sistemazione della strada, ridotta in più punti in condizioni indicibili. Al momento è impossibile fare previsioni temporali sulla realizzazione delle opere.

«Per il nuovo ponte sul Po — aggiunge il sindaco — l'opera di progettazione è a carico di Anas Emilia Romagna e Provincia di Parma, che ha già aggiudicato lo studio di fattibilità. Sono i due soggetti che gestiranno direttamente le risorse e le gare di appalto sia sulla vecchia che sulla futura infrastruttura».

