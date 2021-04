Presidi sociosanitari, Piloni: «La Regione chiarisca i suoi obiettivi»

CREMA (29 aprile 2021) - Il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni interviene in merito alla sanità territoriale cremasca e, nello specifico, alla risposta data dall’assessore Letizia Moratti a un’interrogazione del consigliere regionale Marco Degli Angeli (M5S) sul presidio sociosanitario territoriale all’interno dell’ex tribunale.



“Mi ha stupito molto il comunicato del M5S, così come la risposta di Regione Lombardia alla loro interrogazione, su una presunta bocciatura del Presst a Crema nell'immobile dell'ex tribunale – dice Piloni -. Infatti, è attualmente in corso un'interlocuzione (che sto seguendo personalmente) tra il Comune e gli uffici della Direzione Generale Welfare per fare gli approfondimenti tecnici necessari sull'immobile dell'ex tribunale, mentre l'ipotesi di un eventuale Presst a Rivolta d'Adda come alternativo a Crema, non solo non è sul tavolo, ma avrebbe anche poco senso, nell'ottica di un presidio sanitario territoriale”.

“Domani il presidente Fontana sarà in visita al centro vaccinale di Crema che, tra l'altro, sta dimostrando l'utilità e l'efficacia di servizi sanitari situati in questo luogo. Mi auguro che possa chiarire lui direttamente la volontà di Regione Lombardia” conclude il consigliere dem.

