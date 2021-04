«Atto codardo ma non c’intimoriscono»

CASTELLEONE (29 aprile 2021) - Ha fatto discutere e indignare. Nei plateatici di bar e ristoranti, sotto i portici del centro, e tra i banchi del mercato, ieri mattina non si è quasi parlato d’altro. Castelleone, piccola città, si è risvegliata col retrogusto amaro che lascia un’intrusione intimidatoria come quella subita alcune notti fa da una militante Anpi: un’anziana presa di mira e avvicinata solo per il fatto d’aver esposto al balcone di casa il tricolore donato dalla sezione castelleonese dell’Associazione Partigiani, il cui presidente Beppe Sorini è intervenuto ieri a nome di tutti i soci per condannare duramente l’episodio. «Respingiamo la provocazione messa in atto per intimorire una nostra iscritta; un gesto teso a voler togliere, in modo anonimo e codardo, l’innegabile valore della lotta dei partigiani che ha portato alla liberazione dal nazi-fascismo, e che è costata loro tanti sacrifici, torture e morti». Sorini non ha dubbi nel bollare il raid dell’altra notte come ‘fascista’.

Intanto, sul fronte delle indagini, dopo la denuncia presentata dalla donna i carabinieri sono impegnati in una serie di accertamenti per cercare di dare un volto e un nome agli autori del biglietto e della violazione di domicilio. Che, al di là della neanche troppo velata intimidazione rivolta alla pensionata, costituisce un reato. E in quanto tale sarà perseguito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO